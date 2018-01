Jovem chinês morre após explosão da bateria de seu celular

Um jovem chinês de 22 anos morreu após a explosão da bateria de seu telefone celular, um Motorola, que estava no bolso de sua jaqueta, informou hoje a agência oficial Xinhua. O acidente, o primeiro desta natureza registrado no país, ocorreu em 19 de junho, quando Xiao Jinpeng trabalhava como soldador em uma fábrica de processamento de minério de ferro no distrito de Jinta, na província de Gansu (noroeste). O jovem levava o aparelho no bolso de sua jaqueta, perto do peito, e a explosão causou uma fratura em suas costelas, que perfuraram o coração. Os paramédicos não puderam fazer nada para salvar a vítima. As primeiras investigações mostram que a bateria do telefone explodiu após ter sido exposta a altas temperaturas, embora não se descartem problemas específicos do modelo como causa do acidente. Muitos usuários de celulares chineses, que conhecem os acessórios falsos ou de baixa qualidade que circulam no mercado, pediram uma resposta imediata à Motorola - que tem uma grande fábrica em Tianjin (norte) - e às autoridades responsáveis para saber se a explosão foi resultado de defeitos da bateria ou do uso inadequado do aparelho. A fábrica na qual Xiao trabalhava indenizou sua mãe com US$ 17.763, e um grupo de representantes da Motorola chegará hoje à região para ajudar nas investigações. A explosão de baterias de celulares é pouco freqüente, segundo Yang Boning, diretor do departamento de relações públicas da Motorola na China. Yang acrescentou que a companhia leva o acidente "muito a sério" e respeitará os resultados da investigação. Problemas no Brasil No ano passado, a Motorola enfrentou problemas no Brasil com os casos dos celulares explosivos, associados a casos de uso de baterias falsificadas ou empregadas fora das condições normais de uso e que, por não obedecerem aos mesmos critérios técnicos das originais, apresentavam problemas como princípio de incêndios e vazamentos. Os acontecimentos geraram vários problemas de imagem para a Motorola no País, o que também motivou a empresa a promover campanhas para o uso de componentes originais como baterias e carregadores, o que deixaria o consumidor a salvo de problemas.