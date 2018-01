Jovem com iPod é atingido por raio Jason Bunch, um jovem de 17 anos, entrou para o seleto grupo de usuários de dispositivos eletrônicos atingidos por raios. No caso, ele estava ouvindo músicas em sem iPod enquanto aparava a grama, quando foi atingido por um raio, na cidade de Castle Rock, nos EUA. A descarga elétrica causou queimaduras graves em seu rosto e sangramento nos ouvidos, comprovando uma hipótese levantada por pesquisadores britânicos, que sugeriram que dispositivos eletrônicos como celulares e tocadores digitais poderiam aumentar os danos causados por raios. Por conta do acidente, Bunch perdeu a audição no ouvido direito e também apresenta perda parcial na audição no ouvido esquerdo. Especialistas norte-americanos em descargas elétricas descartaram que os materiais usados no iPod tornassem o jovem mais suscetível a atrair raios. Ironicamente, ele estava ouvindo músicas da banda Metallica quando foi atingido.