Jovem de 18 anos é estuprada por grupo no Rio Uma jovem de 18 anos foi estuprada por um grupo de homens na madrugada deste domingo, na saída do Morro de São Carlos, no Estácio, zona norte do Rio. O grupo teria de cinco a seis homens, de acordo com depoimento da vítima à Polícia Civil. Neste domingo, a jovem procurou a 6.ª Delegacia de Polícia (DP), na Cidade Nova, para registrar o caso.