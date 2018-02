Jovem de 19 anos é morto com facada no peito no Rio Um jovem de 19 anos foi morto na madrugada deste sábado, 30, com uma facada no peito na Avenida Chile, centro do Rio. Conrado Chaves da Paz havia saído com amigos para comemorar a troca de emprego. Com o corpo, a polícia encontrou a carteira do rapaz, com identidade, cartão de crédito e R$ 50. O celular não estava com ele.