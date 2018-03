Jovem diz ter ficado 6 anos em cárcere privado em Goiás

A Delegacia da Mulher de Goiás investiga um caso insólito de cárcere privado. Uma jovem de 19 anos de idade procurou a polícia na semana passada para denunciar que foi estuprada e mantida presa nos últimos seis anos por um comerciante de 61 anos de idade, dono de um bar na cidade de Luziânia (GO). Segundo a delegada Dilamar de Souza a jovem teria 13 anos de idade quando foi aprisionada no porão do bar. Entre paredes mofadas, chão úmido e pouca ventilação, além de sofrer seguidos estupros, ela teria tido dois filhos. Um deles teria sido morto pelo comerciante e seu corpo teria sido enterrado no quintal. Nesta quinta-feira, 14, a polícia fez levantamentos para localizar a ossada do bebê. A outra criança, uma menina de 5 anos, está com a mãe. Um dos detalhes que mais chama atenção no caso é o fato de os vizinhos terem ignorado a situação da menina durante tantos anos. A delegada explicou que, durante a tomada do depoimento, a menina contou que conseguiu escapar do cativeiro, na semana passada, após um tiroteio no bar, quando o comerciante teria sido alvejado. No momento em que ele estaria sendo levado para o hospital, ela teria percebido que a porta do porão estava aberta e fugiu, e foi à delegacia em busca de proteção.