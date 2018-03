Jovem é atingida por bala perdida no campus da Fiocruz Grace Machado Antônio, de 23 anos, foi atingida na perna e em uma das mãos por uma bala perdida, por volta das 15h desta quarta-feira, no campus Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, na zona norte do Rio. Ela, que é funcionária terceirizada da instituição, foi atendida no Hospital Getúlio Vargas (Penha, zona norte) e permanecia em observação até esta noite. Ela sofreu uma fratura e tem uma bala alojada na perna, mas não corre risco de morrer. Policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar disseram que a bala pode ter partido de uma favela do complexo da Maré, já que funcionários da Fiocruz disseram ter ouvido tiros na direção da Avenida Brasil. Ontem, três homens morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas em trocas de tiros entre policiais militares e traficantes das favelas Mandela 1 e 2, vizinha à instituição. No entanto, não houve confrontos no local.