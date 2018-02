Jovem é denunciado por mensagem nazista no Orkut Um rapaz foi denunciado à Justiça paulista no último dia 30 por ser membro da comunidade do Orkut "Mate um negro e ganhe um brinde", em que eram divulgadas mensagens racistas e nazistas. Num tópico da comunidade no qual era discutido o "brinde", R.C., de 21 anos, teria inserido a seguinte mensagem: "deveria ser a eliminação de todos eles". Para o Ministério Público Federal (MPF), ele pode ter praticado, induzido e incitado a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.