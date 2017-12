Jovem é detido 44 vezes por furto em Minas Gerais Um jovem de 19 anos foi detido pela 44ª vez por furto em Três Pontas (MG). Gustavo Henrique Silva, conhecido como Gustavinho, é viciado em drogas e somente não foi preso mais vezes porque seus parentes não registraram queixa nas vezes em que levou objetos das casas dos próprios familiares. "Ele furta de tudo o tempo todo para manter o vício do crack", conta o delegado de Três Pontas, Roberto Alves Barbosa Júnior. O motivo de Silva ter sido solto seguidas vezes e voltado a agir seria porque ele sempre age sem violência. São furtos "simples" que, principalmente após a mudança no código penal que abrandou esse tipo de crime, não costumam deixar o autor por muito tempo atrás das grades. Atualmente o rapaz está preso por furtar nesta segunda-feira, 7 um toca-CDs, uma furadeira e outros objetos que estavam no interior de um carro. Antes disso tinha ido parar na cadeia por furtar uma bicicleta e vender por R$ 20 - dinheiro que foi parar no cachimbo após ser trocado por duas pedras de crack.