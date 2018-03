Jovem é preso suspeito de estuprar universitária em MG Uma aluna de 21 anos da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no sul de Minas Gerais, foi violentada no início da manhã desse domingo, 19, no Centro de Evento da cidade, durante um rodeio realizado no local neste final de semana. Ainda no domingo, a polícia prendeu um suspeito de 22 anos, que estaria trabalhando no evento. Ele confirmou a relação, mas alegou que ela teria sido consentida. A universitária nega.