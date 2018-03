Jovem é resgatado no PR após 14 horas à deriva no mar

O jovem Peterson Nascimento, de 23 anos, foi resgatado por um pescador na manhã de hoje em Matinhos, litoral paranaense, após ficar 14 horas à deriva no mar. Ele e dois amigos haviam alugado um caiaque na tarde de terça-feira, na Praia Mansa, em Caiobá, e foi arrastado pela correnteza após a embarcação virar. No momento do salvamento, a cerca de 20 quilômetros do local de embarque, Peterson apresentava sinais de hipotermia, mas já está recuperado. Segundo o jovem, a tranqüilidade que teve durante a noite foi fundamental para sua salvação. "Eu tinha medo apenas de ser atropelado por algum barco grande, um iate, pois estava escuro e seria impossível alguém me enxergar naquelas condições. A calma que mantive foi fundamental", afirmou. O Corpo de Bombeiros irá investigar se houve algum tipo de omissão dos responsáveis pelo aluguel de caiaques ou no controle dos barcos.