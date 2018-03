Jovem é suspeita de forjar o próprio sequestro em SP

Após receber várias mensagens pelo celular anunciando o sequestro, o pai da adolescente foi à polícia, de onde retornou a ligação. Inicialmente, os sequestradores pediam o resgate de R$ 8 mil, pedido que diminuiu para R$ 1.500 após negociações. De acordo com a SSP, o sequestro foi forjado pela adolescente e por outros dois rapazes, que foram detidos no dia do pagamento do resgate, na sexta-feira passada. Os três são usuários de drogas, segundo a SSP.