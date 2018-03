Jovem é suspeito de matar colega por namorada em SP

O estudante Alexsander Galvão, de 23 anos, morreu em conseqüência dos cinco tiros que o atingiram, na noite de segunda-feira, nas proximidades de uma escola em Assis (SP). Populares ouviram uma briga e disparos, e chamaram a polícia. Levada ao hospital, a vítima disse que o autor dos disparos seria seu colega Marcelino Camargo, de 21 anos, e que com ele havia outros homens, que teriam fugido num automóvel. Familiares e amigos disseram que Alexsander e Marcelino já haviam brigado por causa da namorada do primeiro e que o agressor teria dito que mataria o desafeto. Ele teria, inclusive, exibido a arma com que praticaria o crime. Ao mesmo tempo em que prestava socorro a Alexsander, a polícia encontrou dois dos supostos agressores, levando-os para a delegacia, onde o delegado Mário Bicalho os indiciou por porte ilegal de arma, já que portavam uma espingarda. Marcelino conseguiu fugir e é procurado. Seu advogado disse que o apresentará às autoridades até o final da semana. Alexsander morreu algumas horas após a briga.