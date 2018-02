Jovem envolvido no caso Eliza é detido na casa de Bruno Policiais da Divisão de Homicídios no Rio apreenderam hoje, na casa do goleiro Bruno, do Flamengo, um adolescente de 17 anos, que teria confessado a parentes, no último fim de semana, o envolvimento na suposta morte de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do atleta. O jovem mora no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.