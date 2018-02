Jovem internado com gripe suína não apresenta sintomas O jovem de 21 anos internado com Influenza A (H1N1), a gripe suína, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio, passa bem e não apresenta sintomas, segundo boletim médico divulgado no fim da tarde de hoje. O rapaz é mantido na unidade desde terça-feira, dois dias depois de voltar do México. Ele é um dos quatro casos confirmados de gripe suína no País. No mesmo hospital, está internado um amigo dele, um homem de 29 anos. Ele deu entrada na quarta com febre, congestão nasal e dores no corpo e na cabeça.