Jovem morre após levar rasteira e bater cabeça em baile Um cabeleireiro de 22 anos morreu na madrugada deste sábado, depois de se envolver numa briga, levar uma rasteira e bater com a cabeça no chão após a queda, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo. De acordo com a pasta, Régis Pereira da Silva, de 22 anos, tentou defender um amigo na saída de um baile funk, no Limão, na zona norte da capital paulista.