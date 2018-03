Jovem morre após troca de tiros com policiais em Barueri Uma troca de tiros entre um policial rodoviário estadual e um jovem identificado como Leandro da Silva ,de 24 anos, no Km 15 do Rodoanel, no bairro de Tamboré, em Barueri, na Grande São Paulo, na tarde deste domingo, assustou moradores da região. Após os disparos contra o policial, o suspeito fugiu em direção a Osasco e passou a ser perseguido, além do policial rodoviário, por dois PMS. O atirador foi atingido por disparos e morreu ao ser socorrido no Pronto Socorro do bairro Pestana. Leandro estava armado com um revólver de calibre 38, cuja numeração estava raspada. As armas dos três policiais - duas pistolas ponto 40 e um revólver de calibre 38 -, que participaram do tiroteio, também foram apreendidas pelo delegado Jacques Alberto Ejzenbaum de plantão no 1º DP de Osasco, onde foi instaurado inquérito de resistência à prisão seguida de morte. A PM e a Polícia Rodoviária Estadual não informam em que tipo de delito Leandro estaria envolvido e que motivou a troca de tiros.