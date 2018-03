Jovem morre durante briga em boate de Sorocaba Uma briga iniciada no interior da boate Estação Class resultou na morte do jovem Tiago Pedroso, de 24 anos, na madrugada desta sexta-feira, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, por volta das 4 horas, dois grupos de frequentadores se desentenderam durante a balada e iniciaram uma briga. Os seguranças intervieram e, sem conseguir separar os briguentos, usaram spray de pimenta contra o grupo. A música foi interrompida e as luzes foram acesas.