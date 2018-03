Jovem morta em voo dos EUA para SP tinha pneumonia, diz polícia

"A causa da morte foi diagnosticada no Instituto Médico Legal (IML) de Guarulhos como pneumonia", disse uma assessora da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, citando a necropsia realizada no Aeroporto Internacional de São Paulo.

A adolescente viajou aos EUA em uma excursão à Disney e se sentiu mal antes de voltar ao Brasil, de acordo com a empresa Tia Augusta Turismo, que organizou a viagem. Segundo a empresa, os médicos do hospital Celebration, onda ela foi atendida em Orlando, negaram que ela estivesse com a chamada gripe suína e autorizaram a viagem de volta ao Brasil.

A menina teria se sentido mal novamente no avião, que fazia o voo 759 da Copa Airlines com uma escala no Panamá, a poucas horas do pouso no Brasil. Ela chegou a ser atendida ainda a bordo, mas não resistiu.

Buscas realizadas pela polícia na bagagem da jovem encontraram vários medicamentos, incluindo antitérmicos, analgésicos e o antiviral Tamiflu, o principal medicamento utilizado no combate à gripe H1N1. A secretaria de segurança informou que as investigações da morte ficarão a cargo da Polícia Federal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Pedro Fonseca)