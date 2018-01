Jovem norueguesa faz seleção de MP3 para astronautas

A menina Therese Miljeteig, uma norueguesa de 14 anos, ganhou um concurso promovido pela Agência Espacial Européia (ESA) para criar uma seleção de MP3 a ser enviada aos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) em 2008. A seleção de Therese foi escolhida, por um júri, entre 1.000 listas, enviadas de dez países. Como prêmio, a jovem ganhará uma viagem à base espacial mantida pela França em Kourou, na Guiana Francesa, da onde assistirá o lançamento da nave de carga que levará sua seleção musical ao espaço. A lista de Therese é: Here Comes The Sun - Beatles Come Fly With Me - Frank Sinatra Rocket Man - Elton John Up Where We Belong - Joe Cocker and Jennifer Warnes Imagine - John Lennon Flashdance - What A Feeling - Irene Cara Walk of Life - Dire Straits Fly - Celine Dion Rockin´ All Over The World - Status Quo I Believe I Can Fly - R Kelly