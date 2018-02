Jovem que contraiu gripe no Brasil é mantido internado O segundo jovem internado com gripe suína no Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), continua com febre, segundo o diretor da unidade, Alexandre Cardoso. O amigo que viajou ao México e lhe transmitiu o vírus Influenza A (H1N1) - no primeiro caso de contaminação dentro do Brasil - está "praticamente assintomático", mas só terá alta quando o ciclo do vírus tiver terminado, ou seja, em dez dias, segundo o diretor do hospital, Alexandre Cardoso. As famílias dos dois, ambas da Ilha do Governador, zona norte do Rio, estão sendo monitoradas.