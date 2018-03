Jovem que filmava banheiro de academia é preso na BA O estudante de administração de empresas Tiago Silva Madureira foi preso em flagrante na noite de ontem ao tentar extorquir um dono de academia de Salvador (BA). De acordo com a polícia, o universitário frequentava o estabelecimento há cinco anos e instalou uma câmera dentro de uma lixeira do banheiro masculino. Com as imagens, o estudante pediu ao dono da academia R$ 15 mil para não divulgá-las. A vítima fingiu aceitar o acordo - chegou a negociar o valor para R$ 12 mil -, marcou um encontro com Madureira em uma praça na orla da cidade e acionou a polícia.