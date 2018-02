Jovem que matou inglesa detalha crime ao depor A sentença do goiano Mohammed D?Ali Carvalho dos Santos, condenado ontem a 21 anos de prisão pelo assassinato da inglesa Cara Marie Burke, foi anunciada às 23 horas pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, do 1º Tribunal do Júri de Goiânia. Durante seu julgamento, Mohammed detalhou como matou e esquartejou Cara e ocultou o cadáver. Segundo ele, o casal começou a discutir em casa. A inglesa teria ameaçado contar à mãe dele que era usuário de drogas.