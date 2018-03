Jovem que matou no Grande ABC é internado O adolescente de 17 anos que confessou ter queimado e matado a dentista Cinthya Magaly Moutinho de Souza em abril, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC (SP), foi condenado a internação por tempo indeterminado na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa).