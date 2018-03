Jovem que morreu em voo estava com pneumonia, diz IML A adolescente Jaqueline Ruas, de 15 anos, que faleceu na madrugada deste domingo, durante o voo de Orlando, nos Estados Unidos, para Guarulhos, na Grande São Paulo, estava com pneumonia, segundo exames feitos pelo Instituo Médico Legal (IML) de Guarulhos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).