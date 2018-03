Jovem sofre queda dentro de shopping em SP Uma jovem de 21 anos sofreu uma queda esta manhã no Shopping West Plaza, no bairro da Pompéia, zona oeste de São Paulo. De acordo com as primeiras informações, ela teria caído de um dos andares dentro do prédio. A assessoria de imprensa do West Plaza informou que o acidente aconteceu por volta das 10 horas, mas que ainda não tem detalhes sobre o caso. O Corpo de Bombeiros divulgou que chegou a ir até o local, mas que uma ambulância do próprio shopping teria levado a moça até o Hospital São Camilo, onde ela chegou com parada cardiorrespiratória. A vítima foi reanimada e está realizando uma tomografia.