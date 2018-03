Jovem tenta matar colega dentro da escola em Salvador

Um estudante de 17 anos foi detido na manhã desta quarta-feira, 1º, em Salvador, depois de tentar esfaquear um colega da escola da mesma idade. De acordo com testemunhas, os dois, alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Bertholdo Cirilo dos Reis, no bairro de Plataforma, periferia de Salvador, haviam brigado na noite de ontem. Na manhã de hoje, o agressor, que havia levado a faca de casa, aproveitou o intervalo entre as aulas para tentar surpreender o colega, que conseguiu se defender.

Com ferimentos leves no pescoço e em um dos braços, a vítima dispensou atendimento médico. Detido na escola, o agressor foi levado, junto com a vítima, à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), ainda pela manhã. Eles foram ouvidos e liberados em seguida.

Este foi o terceiro caso, em dez dias, envolvendo estudantes e armas dentro de colégios estaduais de Salvador. Na segunda-feira da semana passada, dois estudantes foram atingidos por tiros disparados por um grupo de cinco homens que invadiu uma escola. Um deles, de 19 anos, morreu. A polícia acredita que o caso tenha relação com o tráfico de drogas.

Na sexta-feira, um adolescente de 14 anos foi atingido por um tiro no rosto, na quadra de esportes do colégio no qual estudava. Com a mandíbula fraturada, ele deve ser operado até quinta, segundo a Secretaria da Educação, que acompanha os casos. As investigações apontam que ele foi vítima de bala perdida: o atirador estaria tentando atingir outro aluno da escola, que não teve a identidade divulgada.

De acordo com informações da secretaria, as aulas nas três unidades nas quais ocorreram os crimes estão normalizadas. Nas duas nas quais houve tiros, as aulas foram retomadas na segunda-feira. Segundo o chefe da Comunicação da Polícia Militar, capitão Marcelo Pitta, os casos representam um "precedente perigoso", mas são isolados. "A escola é um reflexo da sociedade", pondera. Uma delegada, Rosimar Malafaia, foi especialmente destacada para investigar os casos.

Antes do início das aulas, o governo lançou um programa, chamado Segurança nas Escolas, para tentar coibir o avanço da violência nos centros estudantis estaduais e arredores. De acordo com o coordenador do plano, capitão Ubiracy Vieira, os 219 soldados da PM destacados para fazer rondas nas áreas de colégios em Salvador e região metropolitana fizeram curso de Proteção Escolar e se revezam em três turnos diários, usando 15 carros e 10 motos. Está prevista, no programa, a instalação de câmeras de vigilância em todas as 1.681 unidades estaduais de ensino, mas a ação não tem data definida para ser realizada.