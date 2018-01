Jovens brasileiros falam de inovação com Bill Gates Bill Gates, chairman da Microsoft Corporation, encontrou-se nesta quarta-feira com quatro estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, campeões brasileiros da Imagine Cup 2006 na categoria Desenvolvimento de Software. A Imagine Cup é uma competição anual, patrocinada pela Microsoft, que incentiva a criatividade e a inovação tecnológica na comunidade acadêmica em todo o mundo. A competição deste ano tem como tema: ?Imagine um mundo no qual a tecnologia nos ajuda a vivermos vidas mais saudáveis?. Augusto César Spinelli, Carlos Eduardo Rodrigues, Ivan Cordeiro Cardim e Madson Menezes Costa viajaram para a sede da Microsoft em Redmond, Estados Unidos, para um dia de reuniões com Gates e outros executivos da companhia. Com destaque para Craig Mundie, recentemente nomeado chefe de pesquisa e estratégia, e Sanjay Parthasarathy, vice-presidente corporativo de Desenvolvedores e Plataforma, além de profissionais que trabalham no desenvolvimento de produtos da Microsoft. Os estudantes falaram sobre sua visão, estímulo e idéias. A Imagine Cup tem por objetivo encorajar estudantes de todo o mundo a usar sua imaginação e criatividade para desenvolver software que tenham aplicação real. Em parceria com a comunidade acadêmica mundial, a Microsoft tem o compromisso de possibilitar o sucesso dos alunos por meio do conhecimento que a inovação e o espírito empreendedor sempre transportam para o crescimento econômico de longo prazo dos países. ?A Imagine Cup é parte importante do compromisso da Microsoft para inspirar a próxima geração de inovadores tecnológicos e líderes de negócios a terem idéias que podem estimular a criação de economias do conhecimento em todo o mundo?, disse Gates. ?Estou empolgado com a criatividade desses finalistas. A qualidade do trabalho deles é forte indicação que nós veremos grandes avanços tecnológicos no futuro e espero que eles sirvam de inspiração para estudantes de ciência da computação em todo o mundo.? Para a equipe brasileira, a oportunidade de poder mostrar a Gates seu projeto foi um importante estímulo não só para a competição, mas também para seu crescimento profissional. ?Pudemos mostrar nossa idéia para uma das principais referências em tecnologia da educação, uma pessoa que sabe quais são as tendências. Receber a aprovação dele nos motiva e dá vontade de trabalhar ainda mais?, afirma Rodrigues. Evento global Em seu quarto ano, a Imagine Cup cresceu e é um evento global. A competição desafia estudantes a imaginar um mundo melhor permeado por sua própria genialidade, criatividade e energia, e oferece oportunidades para que eles possam participar do futuro da tecnologia, do software e da computação. Equipes desenvolvem projetos inovadores que tenham aplicação prática e sejam soluções para problemas reais. Neste ano, mais de 65 mil estudantes de cem países participaram da competição. A partir do dia 6 de agosto, 76 equipes de diferentes países se reunirão em Nova Délhi, na Índia, para a final mundial do campeonato, com chances de ganhar prêmios de US$ 8 mil a US$ 25 mil em seis categorias: Algoritmo, Tecnologia da Informação, Desenho de Interface, Batalha de Programação Projeto Hoshimi, Filme Curta-Metragem e Desenvolvimento de Software.