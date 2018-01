Jovens estão sem emprego por serem ?desinformatizados? De acordo com estudo realizado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), cerca de 18% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Desse universo, aproximadamente 20% pertencem à faixa da população mais pobre do país. Além da dificuldade de freqüentar a escola, esses jovens sofrem com a falta de informatização. De acordo com a última pesquisa sobre inclusão digital realizada pelo IBGE, 11,4% dos domicílios brasileiros possuem computador com acesso à internet e apenas 5% deles são de famílias com renda de até dez salários mínimos. Para que esses jovens carentes tenham mais chances no mercado de trabalho, desde abril de 2005, a ONG Idepac realiza um trabalho de qualificação profissional e inclusão digital. A entidade, que já formou mais de 3 mil jovens, oferece a eles desde cursos técnicos administrativos, contábeis e de informática até dicas sobre como se comportar em uma entrevista de emprego. Para se candidatar às vagas oferecidas pela ONG Idepac, os jovens devem atender a alguns requisitos: ter entre 16 e 24 anos, renda de meio salário mínimo por integrante da família e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As inscrições podem ser realizadas por meio do telefone (11) 2295-8728 ou pessoalmente na sede da ONG, na Rua Visconde de Itaboraí, 441, no bairro do Tatuapé, e nas entidades assistenciais conveniadas, cujos endereços estão disponíveis neste site.