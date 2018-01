Jovens preferem MySpace à televisão, diz pesquisa

O site de relacionamentos, MySpace, sustenta que está afastando os jovens da televisão e do vídeo game, já que eles estariam utilizando cada vez mais a página da web para fazer amigos e ganhar dinheiro. A informação foi publicada pelo jornal Financial Times nesta segunda-feira, 7. Jovens entre 18 e 24 anos disseram que prefeririam gastar 15 minutos visitando o site de relacionamentos do que assistindo à televisão, lendo, jogando vídeo game ou falando ao celular. Os dados são da pesquisa realizada a pedido do MySpace pelo Future Laboratory, que entrevistou mil pessoas. A pesquisa também concluiu que as mulheres passam mais tempo em sites de relacionamento do que os homens e que essas páginas da web estão sendo cada vez mais usadas para anúncios publicitários. Segundo o estudo, 12% dos usuários entrevistados gostariam de utilizar o site para ganhar dinheiro. O MySpace perdeu espaço na Inglaterra para outro site de relacionamentos, o Facebook, mas ainda é usado como uma ferramenta promocional por empresas e pessoas, como apresentadores de TV, estilistas e músicos. Com aproximadamente 110 milhões de usuários, o MySpace é o maior site de relacionamentos do mundo, mas agora enfrenta forte concorrência do Facebook. O site foi adquirido pela empresa News Corp, em 2005.