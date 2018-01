Jovens preferem opções de música no celular Mesmo quando se leva em consideração pessoas que nasceram de 1982 em diante, existem perfis diferentes no que diz respeito a hábitos e interesses em relação ao celular. "Não dá para generalizar", afirma Luis Minoru Shibata, diretor para a América Latina da consultoria The Yankee Group. "Quem está na faixa de 8 a 15 anos usa muito mensagens de texto, pois são mais sensíveis a preços. Abaixo disso, procura conteúdos, como jogos. De 15 anos para cima, tem interesse em aparelhos criados para adultos." Uma pesquisa feita pela consultoria nos Estados Unidos mostrou que pessoas entre 13 e 17 anos estão mais interessadas em música no celular. A pergunta foi: se você tivesse mais dinheiro para gastar no telefone móvel, em qual serviço seria? A pesquisa admitia múltiplas respostas. Nessa faixa de idade, os toques ficaram em primeiro lugar, com 48%, seguidos da música em tempo real (46%) e de músicas completas por download (45%). Para quem tem de 18 a 24 anos, as mensagens de texto vieram primeiro, com 46%, seguidas dos toques (45%) e das mensagens com foto e vídeo (37%). "Hoje não é prático usar a internet no celular", diz Esteban Lazaro Diazgranados, da Lucent. "Se falo ao celular e preciso consultar algo na rede, preciso terminar a ligação e iniciar uma sessão de WAP. As operadoras precisam investir para viabilizar a combinação de serviços. As pessoas querem conversar e, ao mesmo tempo, mostrar para seu interlocutor alguma coisa na internet ou algum documento que recebeu por e-mail."