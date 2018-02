Jovens saem de festa, batem carro e dois morrem

De acordo com testemunhas, os rapazes saíram da festa por volta das 5h30 e pegaram o carro do pai de um deles para seguir até uma chácara na zona rural da cidade, aonde pretendiam dormir. No acesso do bairro Guaianã o carro se descontrolou e bateu violentamente contra um poste. Os outros três ocupantes ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro da cidade, mas estavam fora de perigo. De acordo com a Polícia Militar não havia indícios de que os rapazes tivessem consumido álcool. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.