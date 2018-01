Jovens são condenados por insultos no Orkut

Os pais de dez jovens de Rondônia foram condenados a indenizar um professor que teve ofensas pessoas dirigidas a ele pelo Orkut. Os adolescentes criaram uma comunidade para ridicularizar um professor de matemática. Além de ofensas pessoais ao peso e a roupa do professor, ameaças como a de furar os pneus de seu carro também podiam ser lidas. Todos os envolvidos no caso de Rondônia já haviam sido condenados com medidas sócio-educativas, mas o professor entrou com um pedido de tutela jurisdicional para que os pais fossem responsabilizados também. O professor não comentou a decisão da justiça, disse apenas que a intenção dele não foi conseguir dinheiro e sim uma retratação. Ainda cabe recurso no processo, mas os pais de pelo menos dois estudantes não pretendem recorrer. Leia mais no Link Saiba como reagiram vítimas de outros casos de ofensas online Agressores ainda continuam agindo impunimente na web Justiça já considera processos por crimes virtuais Pais e filhos tentam utilizar a modernidade a favor de todos Deixe seu perfil online com a sua cara Para teens MySpace já saiu de moda