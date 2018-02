Jovens são filiados às pressas

Lançar jovens candidatos é a carta na manga de parte das legendas em 2014. Para concorrer com Diego, o Partido Social Democrático (PSD) estuda investir em pelo menos três candidatos com menos de 30 anos só no DF. O Partido dos Trabalhadores (PT), o da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) também devem apostar em recém-filiados no Rio, em São Paulo e em Brasília.

Além da pouca idade, eles têm em comum o entusiasmo por alguma causa social, a crença de que podem renovar a política brasileira e uma extensa rede de contatos. E tiveram de aderir aos partidos às pressas para cumprir o prazo de filiação, em 5 de outubro.

O convite a Diego, por telefone, veio poucos dias antes do prazo. O PTB espera que o rapaz, professor em um cursinho pré-vestibular, consiga atrair a atenção dos homossexuais e influenciar os amigos dentro e fora da rede - são mais de 2 mil só no Facebook.

A data limite para decidir quem entra na disputa é 5 de julho, quando todas as legendas deverão protocolar as candidaturas nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caras novas. As manifestações de junho obrigaram os partidos a saírem à caça de potenciais novos líderes. "Entre maio e agosto só falávamos nisso", revela Adriano Steffani, presidente da juventude nacional petebista. A legenda quer dez jovens candidatos em cada Estado.

"A sigla que não oferecer novas alternativas corre o risco de fracassar nas eleições", diz o ex-governador de Brasília e presidente do diretório regional PSD no DF, Rogério Rosso. "O desafio é encontrar o perfil adequado e prepará-lo a tempo."

A estratégia preocupa o cientista político Leôncio Netto, da USP e da Unicamp. "Os veteranos preferem atrair jovens, assim como atletas, artistas e palhaços que tragam votos para suas legendas, mas não lhes arrebatem o lugar."

Na avaliação de Netto, isso serve mais para favorecer caciques do que para renovar a política. O efeito mais imediato ocorre na distribuição das chamadas sobras, quando as cadeiras que não foram preenchidas na eleição são repartidas pelas coligações que tiveram mais votos no total.

"O sistema político é assim. Isso não muda meu ponto de vista e nem a bandeira que levanto", diz Thaís Linhares, de 26, pré-candidata a deputado federal pelo PSD-RJ. Ela descobriu a vocação para a política nos protestos, quando foi convocada pela legenda. Agora, espera poder fazer alguma diferença e representar os manifestantes, mesmo que precise entrar no jogo dos veteranos.

Vera Chaia, professora de política da PUC de São Paulo, acha que a identificação de quem foi às ruas com os novos candidatos pode não se concretizar como os partidos esperam. "A atuação partidária é uma das críticas das jornadas de junho. É possível que os manifestantes reprovem essas filiações, por soarem oportunistas."

Na opinião dela, ter mais jovens eleitos não significa que as reivindicações serão atendidas. "É preciso saber se esses candidatos são jovens só na idade ou também são jovens nas ideias."