Jovens sauditas são presos por 'flertar' em shoppings

A polícia saudita prendeu 57 rapazes acusados de flertar com meninas em shopping centers em Meca. Os jovens são acusados de vestir roupas indecentes, tocar música alta e dançar para atrair a atenção de moças, de acordo com o jornal Saudi Gazette. Eles foram presos na noite de quinta-feira a pedido da Comissão de Promoção da Castidade e Prevenção ao Vício. A Comissão de Acusação e Investigação saudita, que investiga os 57 rapazes, afirma ter recebido relatos de "má conduta" dos jovens em vários shoppings em Meca. Os responsáveis de alguns dos acusados defenderam suas ações, explicando que eles costumam se reunir durante os fins-de-semana para se divertir sem violar as leis que regulam a segregação dos sexos. Dia dos Namorados Este mês as autoridades sauditas já tinham imposto uma proibição à venda de rosas vermelhas e outras lembranças tradicionalmente usadas em vários países para marcar o Dia dos Namorados, celebrado em muitos lugares no dia 14 de fevereiro. A proibição foi determinada por causa da conexão com "uma data cristã pagã", além de a celebração ser considerada um incentivo às relações entre os sexos fora do casamento, prática que prevê punição pela lei vigente na Arábia Saudita.