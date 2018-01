Joystick do Nintendo Wii ganha almofada de silicone

O Wiimote, joystick de Nintendo Wii sensível a movimento, ganhou uma versão almofadada, apresentada nesta quarta-feira, 3. Veja também: Link - Aos poucos, games mudam de mãos 'Wii Sports' é favorito para vencer 'Oscar' dos videogames Para prevenir acidentes e aliviar eventuais batidas, a Nintendo lançou gratuitamente uma capa flexível de silicone para o controle. O acessório é voltado para os jogadores mais empolgados, que acabam arremessando o joystick para longe durante os jogos. O Wii se tornou um "hit" na indústria de videogames desde que foi lançado. Jogadores jovens e idosos compraram a idéia de pescar, jogar golfe, tênis e outros games com o próprio movimento do corpo. A notícia sobre as "jaquetas" gratuitos para Wii foi enviada a donos do console pela internet, além de publicada no site da Nintendo, disse nesta quarta-feira, 3, o porta-voz da companhia, Yasuhiro Minagawa. Controles de Wii vendidos a partir de 15 de outubro já virão com a capa de silicone, de acordo com a empresa. O Wiimote já teve uma atualização em dezembro do ano passado, quando foi reforçada a alça de segurança após reclamações de jogadores, que chegaram a quebrar a TV após o joystick ser arremessado. Minagawa disse, porém, que a Nintendo não recebeu qualquer informação sobre danos causados a pessoas pelo Wiimote. O Wii trouxe par ao mundo dos games os chamados jogadores casuais, incluindo idosos e mulheres, com os jogos fáceis de jogar sem necessidade de dedicação extrema. "É uma experiência totalmente nova entre os videogames. A nova versão do Wiimote não foi desenvolvida após reclamações; é estritamente uma prevenção a acidentes", afirmou o porta-voz.