JP Morgan agora aposta num iPhone melhorado e expandido

Depois de sugerir que a Apple poderia lançar um iPhone reduzido e com menos recursos, orçado a US$ 300 (metade do preço atual do iPhone), o banco de investimentos JP Morgan sugere agora aos seus clientes que a fabricante de iPods pode, na verdade, lançar um iPhone com novos recursos. Além de mais capacidade, o novo modelo também teria a capacidade de acessar redes de dados mais rapidamente que o modelo de hoje, as chamadas conexões 3G (de redes celulares de 3ª geração), o que o iPhone atual não faz. Confusão O JP Morgan, que orienta grandes investidores sobre como aplicar seu dinheiro, causou estranheza entre os clientes nas últimas semanas. É que um analista da empresa situado em Taiwan, Kevin Chang, previu que a Apple poderia ter um novo celular inspirado no iPod nano, versão compacta do famoso tocador, com menos recursos e mais barato que o iPhone. Seu relatório, construído a partir de entrevistas com fornecedores de componentes taiwaneses, foi questionado logo depois por outro executivo também do JP Morgan, desta vez o analista Bill Shope, que cobre a Apple para o JP Morgan nos Estados Unidos. O JP Morgan avisou mais tarde, por meio de nota oficial, que Shope traduzia a versão dos fatos da empresa para o mercado. O analista Kevin Chang não comentou a nota.