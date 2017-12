JSL tem queda no lucro no 1o trimestre

O lucro líquido foi de 11,8 milhões de reais ante 29,1 milhões de reais entre janeiro e março do ano passado.

"Com a implantação de novas operações, muitas vezes há custos pré-operacionais antes de vir receita, como treinamento para capacitação de pessoas, isso contamina o resultado", disse o presidente-executivo Fernando Simões, citando como exemplo a abertura de três novas concessionárias no primeiro trimestre.

O executivo lembra ainda que, no ano passado, a Páscoa caiu no primeiro trimestre, o que causou impacto positivo no resultado desse período de 2013.

Em relatório, a companhia citou o aumento dos custos com terceiros e agregados, além do pagamento de 7,4 milhões de reais em horas extras. "Adicionalmente, tivemos 2,6 milhões de reais de gastos pontuais com Tecnologia da Informação, além do aumento na despesa com juros, justificado pelos investimentos para expansão", disse no documento.

Apesar disso, a receita líquida foi de 1,25 bilhão de reais no período de janeiro a março, avanço de 18,3 por cento sobre o primeiro trimestre de 2013. Já a receita bruta foi de 1,36 bilhão de reais, alta de 15,9 por cento.

A receita líquida da Movida, empresa de aluguel de carros do grupo JSL, subiu 23,1 por cento no primeiro trimestre, para 27,7 milhões de reais. Já a receita das concessionárias subiu, 6 por cento, para 264,5 milhões de reais, e da JSL Logística subiu 20,1 por cento, para 978,3 milhões de reais.

Os custos totais somaram 1,042 bilhão de reais, avanço de 19,2 por cento, enquanto as despesas operacionais antes do resultado financeiro foram de 119,3 milhões, alta de 25,8 por cento.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 180,6 milhões de reais, alta de 5,3 por cento na comparação anual.

Simões prevê, no entanto, resultados melhores no segundo trimestre. "O primeiro trimestre geralmente é pior para a nossa empresa, porque tem férias coletivas da indústria, menos passageiros em coletivos, e feriados como o Carnaval", disse, lembrando que o segundo trimestre será beneficiado este ano pelo feriado de Páscoa, que incrementa as vendas do varejo.

Em termos recorrentes, a JSL teve lucro líquido de 13,8 milhões de reais, queda de 53,8 por cento ante igual período de 2013. O Ebitda recorrente, por sua vez, teve alta de 6 por cento na mesma base de comparação, alcançando 182,7 milhões de reais.

(Por Luciana Bruno)