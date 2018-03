Juazeiro do Norte cancela festa de São João Com medo de novas manifestações, a prefeitura de Juazeiro do Norte, a 540 quilômetros de Fortaleza, cancelou a maior festa de São João da Região do Cariri, o Juaforró. O cancelamento foi recomendado pelo Ministério Público (MP) "devido ao clamor nacional em defesa de direitos sociais".