Juiz abre caminho para Anatel analisar venda da Telecom Italia A Justiça Federal manteve o sigilo dos documentos da Telecom Italia referentes à compra do controle da empresa pela Telefónica e um grupo de investidores, abrindo o caminho para que a operação volte a ser apreciada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A avaliação sobre a venda do controle da Telecom Italia pela Anatel, que foi retirada da pauta da reunião do Conselho Diretor do órgão regulador na quinta-feira passada, poderá ser incluída já na agenda do encontro da semana que vem. A venda do controle da Telecom Italia ao grupo que inclui a Telefónica precisa receber aprovação da Anatel porque ambas as empresas têm interesses na telefonia móvel brasileira. A companhia italiana é dona da TIM Participações, enquanto a espanhola divide o controle da Vivo com a Portugal Telecom. A Claro --terceira maior operadora celular do Brasil e controlada pela América Móvil, do magnata mexicano Carlos Slim-- pedia acesso à documentação sobre a venda de parte do capital da Telecom Italia. A Telmex, que também pertence à Slim, fez junto com a América Móvil e a AT&T uma proposta pela Telecom Italia este ano. Além disso, em 2006, a América Móvil tentou comprar a TIM Participações. Quanto mais a Anatel demorar para analisar a mudança de controle da companhia italiana, mais tempo a Telefónica e seus sócios vão levar para pagar a Pirelli pela participação de controle na Telecom Italia. A decisão pela manutenção do sigilo dos documentos sobre a venda do controle da Telecom Italia no Brasil foi do juiz João Luiz de Souza, da 15a Vara Cível federal do Distrito Federal, na terça-feira.