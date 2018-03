Juiz condena ex-policial por torturar jornalistas no Rio A Justiça do Rio de Janeiro condenou hoje o ex-policial civil Odinei Fernandes da Silva e Davi Liberato de Araújo a 31 anos de prisão por torturar e roubar uma equipe de reportagem do jornal "O Dia", que apurava o envolvimento de policiais com uma milícia da comunidade do Batan, na zona oeste da capital fluminense. O crime ocorreu no dia 14 de maio de 2008. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, a pena será cumprida em regime fechado em razão da gravidade dos fatos.