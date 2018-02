Juiz determina internação de adolescente primo de Bruno O juiz Elias Charbil Abdou Obeid, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinou a internação provisória, pelo período de cinco dias, do jovem de 17 anos, primo do goleiro Bruno Fernandes Souza. O adolescente é suspeito de ligação com o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro do Flamengo.