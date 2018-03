Juiz intima pilotos do Legacy para depor sobre voo 1907 O juiz da 2ª Vara da Justiça da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), Tiago de Souza Nogueira de Abreu, indeferiu os pedidos de tutela em duas ações de indenização propostas pelas famílias das de vítimas do acidente com o voo 1907, ocorrido em 29 de setembro de 2006 entre um Boeing da Gol e um jato Legacy. Na mesma decisão o juiz determinou a intimação dos norte-americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, pilotos do jato, para que eles deponham por carta rogatória (instrumento jurídico de cooperação entre dois países). A decisão foi publicada no diário da Justiça de ontem.