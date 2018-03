Juiz iraniano convoca dono do Facebook por violação de privacidade Um tribunal iraniano conservador abriu um processo contra o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp e a rede social de fotos Instagram e ao mesmo tempo convocou o proprietário do Facebook, Mark Zuckerberg, em um processo sobre as denúncias de violação de privacidade, informou a agência estatal de notícias ISNA nesta terça-feira .