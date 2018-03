Juiz libera venda de bebida alcoólica na BR em Alagoas

O juiz Frederico Dantas, da 7ª Vara da Justiça Federal, liberou a comercialização de bebidas alcoólicas na rodovia federal BR-316, no trecho conhecido como Via Expressa, em Maceió. A liminar foi concedida ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. A decisão foi comunicada no sábado aos comerciantes e neste domingo as churrascarias da região já vendiam livremente bebidas alcoólicas aos clientes. A Advocacia Geral da União ainda não se manifestou sobre a questão, mas vem recorrendo de decisões desse tipo, em outros Estados. Segundo o inspetor Jefferson Santos, da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas (PRF), as fiscalizações na BR-316 foram suspensas até que sejam identificados os pontos cobertos pela liminar. Mas os demais estabelecimentos ao longo da rodovia serão fiscalizados.