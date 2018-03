Juiz permite que mãe colete sêmen de filho morto

A mãe de um jovem de 21 anos que morreu no fim de semana em Austin, no Estado americano do Texas, recebeu autorização para coletar o esperma do rapaz para que ele possa ter filhos no futuro.

Após uma audiência de urgência na segunda-feira, o juiz Guy Herman ordenou que o corpo de Nikolas Colton Evans seja conservado até que seu esperma possa ser retirado. Nikolas morreu no domingo após ser atacado durante uma briga em um bar. Para que a coleta seja realizada, o corpo do rapaz tem de ser preservado à temperatura de 4ºC.

Em entrevista ao jornal Austin American-Statesman, a mãe do rapaz, Marissa Evans, disse que ele queria ter três filhos e já havia, inclusive, escolhido os nomes: Hunter, Tod e Van. "Eu quero que ele continue a viver. Quero guardar uma parte dele", disse ela ao jornal.

Uma urologista já se ofereceu para retirar o sêmen do rapaz e a coleta deverá ser realizada ainda nesta quinta-feira. O esperma será guardado em um banco de sêmen até que uma mãe de aluguel seja encontrada.

Marissa Evans disse já ter recebido dezenas de ofertas e que pretende criar as crianças. "Estou feliz por dar ao meu filho o que ele sempre quis", disse Marissa a o jornal. "Com dezenas de ofertas de mães, tias e avós, esta será a criança mais amada no mundo".

