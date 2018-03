Juiz realiza 2 julgamentos simultâneos e CNJ aprova

Segundo a maioria dos integrantes do conselho, a medida ajuda a tornar o Judiciário mais ágil. "Neste caso específico, como houve concordância (do Ministério Público e das partes envolvidas no processo), não achamos que administrativamente houve prejuízos para a atividade jurisdicional. Pelo contrário, temos que aplaudir a iniciativa", afirmou o relator do caso no CNJ, conselheiro Técio Lins e Silva.

O conselheiro fez questão de afirmar que a aprovação do procedimento vale apenas para o caso específico ocorrido no Mato Grosso do Sul e que não significa uma autorização para que juízes de todo o País adotem essa prática. No entanto, não está descartada a possibilidade de a iniciativa ser questionada no Judiciário, inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por analisar a constitucionalidade de atos.

Os conselheiros que reprovaram a iniciativa disseram que, apesar de ela ter o objetivo de tornar mais rápidos os julgamentos, a presença do juiz no júri é indispensável. "A condução da instrução probatória e também dos debates em plenário apresenta-se como nítida manifestação do exercício da função jurisdicional", disse o conselheiro João Oreste Dalazen.