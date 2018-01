Juiz reconsidera decisão e Oi poderá pagar dividendos A Oi conseguiu reverter uma decisão da 3a Vara de Execuções Fiscais do Rio de Janeiro e poderá manter o plano de pagar dividendos extraordinários a seus acionistas. Na segunda-feira, uma decisão do juiz com base em um processo de execução fiscal da União movida contra a companhia, de 36,946 milhões de reais, suspendeu o pagamento dos dividendos, que envolvem 1,196 bilhão de reais. Nesta terça-feira, a companhia informou em comunicado que o juíz da 3a Vara "reconsiderou sua decisão" e autorizou a companhia a realizar o pagamento. Por isso, a Oi informa aos acionistas que pagará os dividendos extraordinários na quarta-feira, como previsto. O dividendo que será pago pela Tele Norte Leste Participações está relacionado ao processo de reorganização societária da companhia, que em janeiro assumiu o controle da Brasil Telecom. (Reportagem de Taís Fuoco)