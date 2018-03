Juíza é morta a tiros dentro do Fórum de Alto Taquari-MT

Segundo a assessoria do TJMT, Lima entrou no gabinete dela, ao qual tinha livre-acesso, e teve início uma discussão. Logo depois, foram ouvidos disparos. Ele fugiu correndo do local, a pé. Glauciane foi socorrida e encaminhada a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O segurança do Fórum perseguiu Lima e fez alguns disparos na direção dele, que se escondeu num matagal. Lima, que também era Belo Horizonte, trabalha como enfermeiro do Hospital Municipal de Alto Taquari. O contrato de união estável firmado entre o casal foi dissolvido em 21 de janeiro, mas eles estavam separados desde 10 de dezembro. O casal não tinha filhos.

O presidente do TJMT, desembargador Orlando Perri, viajou para Alto Taquari para acompanhar de perto as investigações. Antes da viagem, Perri decretou luto oficial em todo o Poder Judiciário por três dias (a partir desta sexta-feira). Glauciane morava em Belo Horizonte até tomar posse como juíza em Mato Grosso. Classificada no concurso público, ela escolheu a Comarca de Alto Taquari para atuar. Na ocasião, Glauciane informou que fez a escolha levando em consideração ser uma comarca tranquila, com um bom número de servidores.

A Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam), em nota, lamentou o assassinato. O presidente da entidade, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, designou que o juiz José Arimatea Neves Costa, que é membro do Departamento de Defesa de Prerrogativas da Amam, acompanhe o caso.