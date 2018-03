Juíza manda MST desocupar área de usina no Pontal-SP A juíza Luciana Menezes de Paula Barbosa determinou o despejo imediato de 800 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que desde a sexta-feira passada ocupam as terras de uma usina do grupo Atala, em Iepê, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste de São Paulo. A ordem, dada no mesmo dia da ocupação, ainda não foi cumprida por causa do feriado prolongado. Líderes do movimento foram informados da liminar, mas disseram que não pretendem deixar as terras, usadas pela usina para o plantio de cana.