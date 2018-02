Juíza paulista reconhece união estável de duas mulheres

Desde a última quinta-feira, 7, a aposentada Olezia Francisca de Almeida Silva, de 57 anos, e a assistente social Cristina Aparecida Manfrino, de 45, formam um casal devidamente reconhecido pela Justiça. E com todos os direitos previstos pela lei, como herança e aposentadoria. As duas vivem juntas e moram na mesma casa há quase dez anos na cidade de Presidente Epitácio, interior paulista. Maine é o 5º Estado dos EUA a permitir casamento gay O reconhecimento da união estável, também conhecida como sociedade de fato, foi anunciado pela juíza Priscila Midori Maizato, da 2ª Vara Cível do Fórum de Presidente Epitácio. "Embora a Constituição Federal ainda faça expressa menção à exigência de união entre homem e mulher, a jurisprudência tem acenado para a aceitação da sociedade de fato entre pessoas do mesmo sexo", justificou a magistrada em sua sentença, publicada no Diário Oficial de Justiça. É a primeira união feminina reconhecida pela Justiça no Pontal do Paranapanema. As famílias aprovam a união. Uma neta de Olezia, Laurene, de 24 anos, arrumou advogado para regularizar a situação, e entrou com ação na Justiça em 26 de novembro de 2008. "Elas têm uma sociedade conjugal constituída como se fossem homem e mulher. O fato é aceito pelas famílias e é de conhecimento público. Elas conseguiram provar que já tinham uma sociedade conjugal de fato há quase dez anos. A união estável, reconhecida pelo Código Civil, está regulamentada pela lei 9.278 de 10 de maio de 1996. Não precisa nem casar. A união estável já é uma certidão de casamento", explicou a advogada Ana Paula da Silva Bueno, de Presidente Venceslau. Com o reconhecimento, elas passam a ter direitos como adoção, aposentadoria e herança. "Se uma delas falecer, a outra é herdeira. Também em caso de morte há o direito à aposentadoria", afirmou. Mesmo com o direito à adoção, o casal não pensa em adotar crianças. "Elas já são de idade avançada, mais de 45 anos. A Olezia tem netos", ponderou a advogada, que nunca viu "nada similar" na região. "É o primeiro caso que eu ouvi falar", completou. Ana Paula acrescentou que as duas frequentam locais públicos, vão a festas e nunca foram hostilizadas.